Россия и еще три члена Совбеза ООН бойкотировали обсуждение прав человека в Крыму

Об этом сообщает newsru.com со ссылкой на агентство Reuters.

Встреча прошла по инициативе Литвы по так называемой "формуле Аррия", предусматривающей участие не только членов СБ, но и приглашение представителей других ведомств и организаций, передает ТАСС.

Российское постпредство при ООН еще до начала встречи объявило о том, что РФ не будет в ней участвовать. Постпредство назвало предстоящее заседание "контрпродуктивным и провокационным, не входящим в сферу компетенций Совета Безопасности".

Постпред Литвы при ООН Раймонда Мурмокайте, сообщив журналистам о проигнорировавших заседание странах, заявила: "Россия всегда очень быстро выступает с критикой Украины, обвиняя ее в нарушении прав человека, однако полностью игнорирует нарушение прав человека под своим контролем или управлением".

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Ранее пресс-атташе постпредства Литвы Рута Язукевичуте сообщала, что на совещание приглашены все страны - члены ООН, а не только Совбеза. Целью встречи она называла предоставление членам СБ и другим странам возможности "получить из первых рук информацию о ситуации в области прав человека и свободы СМИ, положении национальных меньшинств, а также узнать о последних событиях в Крыму и на востоке Украины".

В дипмиссии председательствующей при СБ ООН Франции журналистам заявляли, что Россия единственная сообщила о неучастии во встрече. Однако позже выяснилось, что бойкотировали заседание еще три страны. Позиция России состоит в том, что вопросы Крыма являются внутренним делом страны, так как полуостров - субъект Российской Федерации.