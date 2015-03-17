ВР определила районы Донбасса, в которых вводится особый порядок местного самоуправления

Верховная Рада приняла постановление "Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления" (№2374).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 296 из 356 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается, этот документ принимается «в целях реализации Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского" Комплекса мер "от 12 февраля 2015 года, резолюции Совета безопасности ООН от 17 февраля 2015 г. № 2202, в соответствии со статьей 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"».

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«К отдельным районам, городам, поселкам и селам Донецкой и Луганской областей, в которых в соответствии с Законом Украины" Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" временно вводится особый порядок местного самоуправления, относятся районы или их части, города, поселки и села, которые находятся на территориях, расположенных между государственной границей Украины с Российской Федерацией, урезом воды Азовского моря и линией, которая определена приложением к данному постановлению, что соответствует Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.», - говорится в постановлении.