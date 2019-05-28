США не давали Зеленскому рекомендаций о назначениях - Волкер

Спецпредставитель США рассказал о встрече с Зеленским, состоявшейся после его инаугурации 20 мая.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что Соединенные Штаты не давали никаких рекомендаций президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно новых назначений в его администрации и ожидают продолжения реформ в Украине.

Читайте такжеВ Госдепе отреагировали на намерение РФ игнорировать требование Трибунала ООН по морякам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время видеоконференции для европейских журналистов. В частности, его спросили, советовал ли он Зеленскому не назначать Андрея Богдана на должность главы АП, и разделяет ли администрация президента США Дональда Трампа беспокойство персонального адвоката Трампа Рудольфа Джулиани относительно окружения Зеленского

"Мы поражены заявленной преданностью президента Зеленского реформам и дальнейшему внедрению реформ в Украине - борьба с коррупцией, создание в Украине руководства, которое служит интересам народа Украины", - заявил Волкер.

Спецпредставитель США рассказал, что Зеленский был очень четким в этом во время встречи с американской делегацией после инаугурации. "Во время нашей встречи с президентом Зеленским мы также дали четко понять, что он должен уделять особое внимание своей собственной репутации и собственной способности осуществлять эти задачи", - подчеркнул Волкер.

Он убежден, что, несмотря на высокий уровень доверия и ожиданий украинских избирателей, новый президент Украины должен уделять внимание своему имиджу. "Мы не давали никакой конкретной рекомендации в отношении лиц, поскольку мы сосредоточиваемся на принципах управления и программной политике, которую он осуществляет", - заявил Волкер.

Также дипломат заявил, что США поддерживают принципы верховенства права, борьбы с коррупцией и реформирования судебной системы. "И ожидаем продолжения сотрудничества с ним", - сказал Волкер.