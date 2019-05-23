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Волкер рассказал в Белом доме о визите на инаугурацию Зеленского

20:49, 23 мая 2019
Политика
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Волкер рассказал о визите на инаугурацию Зеленского \ @SpecRepUkraine

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.

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"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер в "Твиттере".

Как сообщал УНИАН, делегацию США на инаугурации в Киеве возглавлял министр энергетики США Рик Перри. В составе делегации были посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

После церемонии инаугурации американская делегация встретилась с Зеленским в администрации президента.

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Теги: #инаугурация#Курт Волкер#Владимир Зеленский