Волкер рассказал в Белом доме о визите на инаугурацию Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.
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"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер в "Твиттере".
Как сообщал УНИАН, делегацию США на инаугурации в Киеве возглавлял министр энергетики США Рик Перри. В составе делегации были посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.
После церемонии инаугурации американская делегация встретилась с Зеленским в администрации президента.
Sec Perry, Amb Sondland, Senator Johnson, & I briefed @WhiteHouse on impressions from our trip to Ukraine for Pres Zelenskyy’s inauguration. There is an window of opportunity to advance shared 🇺🇸+🇺🇦 interests.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 23 мая 2019 г.
Thanks @SecretaryPerry@USAmbEU & @SenRonJohnson for great trip. pic.twitter.com/N7OpIX280E