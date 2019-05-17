Подозреваемый в хищениях экс-депутат Крючков вернулся в Украину

Экс-председатель правления "Энергосети" просил выпустить его в Германию в связи с операцией сына.

Подозреваемый в крупном хищении экс-глава правления "Энергосети" и экс-нардеп Дмитрий Крючков вернулся в Украину из Германии.

Об этом со ссылкой на заместителя председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко пишет "Радио Свобода".

Как отмечается, прокуроры САП позволили подозреваемому выехать за границу на 10 дней по семейным обстоятельствам – из-за операции его сына.

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Напомним, бывшего народного депутата, энерготрейдера Дмитрия Крючкова экстрадировали 15 апреля в Украину из Германии. Его доставили в НАБУ. Крючков фигурирует в деле присвоения 346 млн грн "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016 года, по словам директора НАБУ Артема Сытника, Крючкова объявили в розыск. На сайте МВД указано, что он пропал 17 мая 2017 года.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн грн. Расследование по этому делу продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек. У Крючкова говорят, что к коррупционным схемам может быть причастен народный депутат от "БПП" Игорь Кононенко, который входит в ближайшее окружение президента Петра Порошенко.