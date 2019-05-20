Без эйфории. Сильные позиции и слабые стороны инаугурационной речи президента

Эмоциональную речь президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде более десяти раз прерывали аплодисментами. Были и гневные возгласы. В частности, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко не понравилось, что Зеленский в своем выступлении иногда переходил на русский язык (справедливости ради, так же в своей инаугурационной речи делал и пятый президент Украины Петр Порошенко). Однако Владимир Зеленский парировал: «Спасибо большое, пан Ляшко, что вы продолжаете делить людей. Украинец – это не в паспорте, украинец – это в сердце».

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Помимо этого, он подчеркнул, что Европа начинается с каждого из нас. Что общая боль каждого украинца – война на Донбассе. И что первое задание для президента – прекращение огня.

«Не мы начали войну, но нам ее заканчивать», - сказал Зеленский, отметив, что готов лишиться президентской должности, только бы наступил мир.

При этом он добавил, что мир Украине нужен – но без потери территорий. И что первым шагом к диалогу (с кем конкретно вести диалог, Владимир Александрович не указал) должно стать возвращение всех украинских пленных.

По словам дипломата, руководителя Фонда «Майдан иностранных дел» Богдана Яременко, это была «наиболее украиноцентричная президентская речь» из всех, до сих пор провозглашенных: «Ранее президенты Украины считали нужным подробно объяснять, кто партнеры, куда вступаем... Зеленский же оттолкнулся от реальных потребностей своих сограждан. Вместе с тем, заявленные в речи ценности – демократия, уважение к человеческому достоинству, развитие политической нации - не оставляют никакого сомнения во внешнеполитических ориентирах… В конце концов, это лишь механизмы - вводим ценности ЕС и стандарты НАТО (а это четко заявлено) у себя в стране - вот вам и европейская и евроатлантическая интеграция».

«Искренне жалею тех, кто не захотел или не смог услышать ответы на вопросы о войне, мире и оккупированных территориях», - подчеркнул Яременко.

Он отметил, что в речи Зеленского прозвучало о восстановлении доверия с Россией путем обмена пленными, и продолжении пути восстановления доверия - остановкой кровопролития. «Если удается сделать предыдущие два шага - политические договоренности и переговоры об урегулировании», - сказал эксперт.

При этом, по его мнению, вопрос возвращения территорий (политическое урегулирование) не стал для Зеленского «крючком с наживкой, на которую поймали Порошенко»: «Торговли территориями не будет. Это единственная и очень непростая в исполнении красная линия в переговорах по урегулированию озвучена. Сейчас это выглядит неприемлемым для России, но желанным для большинства украинцев. Что будет дальше – посмотрим», - говорит он.

Еще один важный момент, озвученный в инаугурационной речи – единство народа как залог успеха и во внутренних трансформациях, и в международных отношениях, и в обороне. «Это правильно, - считает Яременко. - Единство начинаем формировать не из призывов объединяться вокруг «безальтернативных», но неработающих планов властей, а из восстановления доверия к власти - новый президент, новый парламент, новое правительство. Со стороны президента Зеленского первый шаг к восстановлению доверия - быть ближе к людям, говорить о проблемах, которые беспокоят людей, говорить на понятном людям языке, не обещать невыполнимого, выполнять обещанное. Чтобы ему поверили, президент Зеленский сжигает сразу все мосты для договорняков с парламентом и правительством».

«Восторга и эйфории нет. Но готовность и желание попробовать помочь этому президенту есть», - подытожил он.

В свою очередь, украинский общественный и политический деятель Александр Доний обратил внимание на то, что позитив вызвали даже атрибутика и антураж президентской речи – «отход от чрезмерной пафосности, большая демократичность». «Это подчеркнул призыв отказаться от портретов президента в кабинетах чиновников. Эти портреты - явно российский, но не европейский путь. И в этом случае даже в антураже мы можем видеть явное улучшение ситуации», - говорит он.

Что касается смысловой части выступления Владимира Зеленского, то, по словам Дония, самым заметным можно считать его заявление о досрочном роспуске Рады: «Это означает борьбу за справедливость. Потому как нынешний созыв Верховной Рады, по сути, занимался жульничеством – три года депутаты обманывали общество, не показывая подписей под коалиционным соглашением, которое и есть условием для создания правительства. И ни просьбы, ни уговоры, ни давление на депутатов ни к чему не приводили. Потому повод для роспуска был еще три года назад. Понятно, что Петр Порошенко, в чьих интересах и работала нынешняя Рада, не был заинтересован в роспуске. И решение Зеленского – это справедливость как наказание за это жульничество».

Показательным и однозначно позитивным Доний считает и тезис об отставке чиновников. «Некоторые из них уже успели заявить о сотрудничестве с новым президентом, но в пределах своих полномочий Зеленский объявил об их отставке. И это значит, что он фактически сжигает мосты с режимом Порошенко и готов к перезагрузке всей власти», - отметил эксперт.

По его мнению, не стоит ожидать оптимального состава Верховной Рады. Однако, чем больше будет ротаций парламента, тем «объективно лучше для украинской демократии». «Ротация депутатов и чиновников – однозначный позитив для Украины. Зеленский взял курс именно на это направление», - подчеркнул Доний.

В то же время, по его словам, опасения вызывает вопрос войны. «Отношение президента к этому вопросу не может ограничиваться лишь речью, должны быть действия. Мы видим, что Зеленский хочет обмена пленных, что понятно, ведь основное – это жизнь людей. Стоит напомнить, что за последние месяцы украинскими властями судьба украинских моряков была практически забыта. И то, что сейчас было объявлено о необходимости обмена, это также позитив, но пока это только намерение. Есть ли возможность для реализации? Пока для нас это будет оставаться большим вопросом. Сделать это гораздо тяжелее, чем переизбрать Раду или снять протекции президента. Ведь тут все зависит от другой стороны, страны-агрессора», - отметил Доний.

В то же время, политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев убежден, что вопрос о достижении мира следует, наоборот, считать слабой позицией инаугурационной речи. «Вопрос достижения мира остается непонятным. Намерения прозвучали, но никакой дорожной карты по урегулированию озвучено не было. А это оставляет простор для разных интерпретаций или обвинения в популистских лозунгах, не подкрепленных никакой конкретикой», - сказал он.

По словам политолога, в целом спичрайтеры президента Владимира Зеленского «отработали на отлично». Поэтому те, кто голосовали за Зеленского, услышали то, что хотели услышать. А представители другого лагеря уже назвали его речь «слабой». «Но самое главное, что Зеленский не договаривается с системой, а пытается ее ломать», - считает Золотарев.

Как минимум, инаугурация Владимира Зеленского была менее помпезной и пафосной, без традиционных гулянок. И это, по мнению экспертов, органично вписывается в тот его образ, который сформировался в последние месяцы. Остается надеяться, что этот образ не будет просто маской, за которой спрячется все плохое, от чего украинцы хотели бы избавиться, выбирая нового президента.

Анастасия Заремба