Зеленский рассказал, каким будет его первый президентский указ

Первый указ нового президента будет о роспуске парламента, сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его первым указом будет указ о роспуске Верховной Рады.

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Об этом сообщает Liga.net. Отмечается, что об этом он рассказал, когда шел от парламента к Администрации президента.

На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".

Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

Сегодня, 20 мая, Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.