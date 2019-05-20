Зеленский провел встречу с главами иностранных делегаций и послами

Президент выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и послами.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи Зеленский заявил, что его переполняют благодарность и надежда.

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«Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина - демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное - в борьбе с российской агрессией», - отметил президент, открывая вместе с супругой Еленой торжественный прием представителей иностранных государств.

Глава государства также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а «Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться».

Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу во всем мире. Прибывшие на инаугурацию гости стоя приветствовали президента Украины.