САП открыла дело против депутата Лещенко

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что проверяют информацию СМИ о якобы получении народным депутатом Сергеем Лещенко миллионных взяток от предпринимателя.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Сергея Лещенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе САП.

В ведомстве отметили, что производство открыто, «ввиду появления в некоторых средствах массовой информации публикаций в отношении народного депутата Украины Сергея Лещенко, а именно покупки элитной квартиры в центре столицы за деньги, якобы полученные в качестве неправомерной выгоды».

«Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказания влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимых общественных мнений в медиапространстве», - отмечается в сообщении.

С целью проверки изложенных в публикации фактов прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и вызвано Лещенко на допрос.

Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины. САП осуществлять процессуальное руководство.

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Справка УНИАН. 6 сентября 2016 года СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. м в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Позже сам Лещенко призвал НАПК и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждал, что деньги, уплаченные за квартиру, честно заработаны, а ее покупка не нарушила соответствующие требования антикоррупционного законодательства Украины.

16 сентября пресс-служба НАБУ сообщила, что ведомство завершило информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения Лещенко квартиры в Киеве.

19 сентября на брифинге Сытник заявил, что его ведомство передаст НАПК материалы по выявленным признакам административных правонарушений в действиях Лещенко при приобретении элитной квартиры в центре столицы.

20 сентября НАПК начало проверку материалов НАБУ по квартире Лещенко.

1 ноября ГПУ зарегистрировала заявление Пинзеника и открыла уголовное производство о возможном совершении преступления Лещенко при покупке им элитной квартиры в центре Киева.

6 декабря генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в ГПУ не видят оснований для уголовного преследования Лещенко в связи с приобретением им дорогой квартиры в центре Киева.

15 февраля 2017 года Печерский районный суд Киева закрыл дело, инициированное НАПК, о совершении административного правонарушения при приобретении квартиры Лещенко в связи с отсутствием состава правонарушения.

4 апреля 2018 года во время выступления в ВР руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что уголовное производство относительно законности покупки Лещенко элитной квартиры расследуется.