У Зеленского прокомментировали скандал с визитом адвоката Трампа

Представитель штаба не ответил, кто из команды Зеленского работает над разрешением ситуации с Рудольфом Джулиани.

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, что новоизбранный президент узнал о приезде адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани со СМИ.

Об этом Разумков рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Украинская правда.

"О том, что приезжает Рудольф Джулиани Зеленский узнал из СМИ и то, что он не приезжает, он тоже узнал из СМИ. Именно поэтому мне удивительна та информация, которая появилась в американских СМИ о том, что кто-то давал комментарий из представителей команды о том, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности. Будем надеяться, что это недоразумение будет снято во взаимоотношениях между командой Зеленского и представителями США", - отметил представитель штаба Зеленского.

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На вопрос, работает ли кто-то из команды Зеленского над решением этой ситуации, Разумков ответил: "Я думаю, что такие вопросы должны носить конфиденциальный характер, это раз, а два – Зеленский готов проводить такие встречи не только с официальными представителями государств, но и в том числе и встречаться с представителями тех или иных политических сил, или не политических сил, которые будут заинтересованы в дальнейшем углублении взаимоотношений между государствами, которые позитивно настроены и помогают нам в борьбе за нашу независимость".

Как сообщал УНИАН, американское издание The New York Times проинформировало, что Джулиани, который намеревался посетить Киев и встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, отменил визит. По данным издания, причиной отмены стали "испепеляющие атаки" на Джулиани после анонсированного визита в Украину. Его обвинили в поиске помощи за рубежом для проведения кампании по переизбранию Дональда Трампа на выборах в 2020 году. В свою очередь Джулиани заявил, что его подставляют и обвинил демократов в попытке исказить цель поездки.

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Ранее издание The New York Times написало, что Джулиани в ближайшие дни планировал посетить Киев и встретиться с Зеленским. Издание отмечало, что Джулиани якобы намеревался призвать Зеленского к тому, чтобы в Украине продолжали расследовать вопросы, которые, по утверждениям союзников Белого дома, могут дать новую информацию по двум вопросам, в которых заинтересован Трамп. Один из этих вопросов касается расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Второй касается сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Хантер Байден был членом совета директоров газовой компании, которой владеет украинский бизнесмен Николай Злочевский, Burisma Holdings Limited. Издание отмечало, что цель поездки Джулиани в Киев заключалась в том, чтобы дискредитировать расследование Мюллера и потенциально нанести вред Джозефу Байдену, который сейчас является фаворитом на выдвижение кандидатом в президента США в 2020 году от Демократической партии.