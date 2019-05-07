Следователи Генпрокуратуры вызывают на допрос директора НАБУ

Допрос запланирован на пятницу, 10 мая.

Следователи Генеральной прокуратуры Украины вызывают директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на допрос в пятницу, 10 мая.

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Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"На 10.00 в пятницу вызывается на допрос в Генеральную прокуратуру Украины", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко не пришел в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, куда его вызывали на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.