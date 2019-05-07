Следователи Генпрокуратуры вызывают на допрос директора НАБУ
15:08, 07 мая 2019Общество
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Допрос запланирован на пятницу, 10 мая.
Артем Сытник / REUTERS
Следователи Генеральной прокуратуры Украины вызывают директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на допрос в пятницу, 10 мая.
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Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.
"На 10.00 в пятницу вызывается на допрос в Генеральную прокуратуру Украины", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко не пришел в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, куда его вызывали на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
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