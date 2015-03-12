МВД рассекретило материалы по делу Пукача

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Около 80 носителей информации имели гриф секретности и были созданы в МВД в рамках расследования уголовного производства, фигурантом которого является генерал Пукач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжением министра внутренних дел Арсена Авакова в МВД была создана специальная комиссия, которая, изучив информацию по данному делу, приняла решение снять гриф секретности с указанных документов.

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"Часть документов сохранила гриф "Для служебного пользования", поэтому, как использовать информацию - в открытом или закрытом режиме, будет решать суд", - уточнили в пресс-службе.

Согласно сообщению, в настоящее время все материалы по делу Пукача направлены в суд.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.

Подольский также обжаловал приговор Пукачу.

24 ноября 2014 года Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

В дальнейшем министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.

8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.

Также 4 февраля 2015 года сообщалось, что СБУ рассекретила материалы дела Пукача.

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.