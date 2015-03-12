МВД рассекретило материалы по делу Пукача
Министерство внутренних дел Украины сняло гриф секретности с носителей информации по делу бывшего генерала МВД Алексея Пукача, обвиняемого в организации убийства Георгия Гонгадзе.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Около 80 носителей информации имели гриф секретности и были созданы в МВД в рамках расследования уголовного производства, фигурантом которого является генерал Пукач", - говорится в сообщении.
Отмечается, что распоряжением министра внутренних дел Арсена Авакова в МВД была создана специальная комиссия, которая, изучив информацию по данному делу, приняла решение снять гриф секретности с указанных документов.
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"Часть документов сохранила гриф "Для служебного пользования", поэтому, как использовать информацию - в открытом или закрытом режиме, будет решать суд", - уточнили в пресс-службе.
Согласно сообщению, в настоящее время все материалы по делу Пукача направлены в суд.
Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.
Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.
Подольский также обжаловал приговор Пукачу.
24 ноября 2014 года Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.
В дальнейшем министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.
8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.
Также 4 февраля 2015 года сообщалось, что СБУ рассекретила материалы дела Пукача.
Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.