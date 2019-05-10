Сытник уверяет, что НАБУ даже теоретически не могло вмешаться в выборы в США

Директора НАБУ вызвали сегодня на допрос в Генпрокуратуру.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что возглавляемое им ведомство даже теоретически не могло вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам возле здания ГПУ в Киеве на Резницкой.

"Я не знаком ни с Хиллари Клинтон, ни с одним представителем его штаба", - сказал Сытник.

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"Последние полгода показывают, что опять же, действия Генеральной прокуратуры все дальше и дальше от юридической плоскости находятся. Мы постоянно слышим какие-то заявления, что кто-то кому-то какие-то списки передает, потом оказывается, что эти списки никто не передавал. Мы слышим, что какие-то мифические дела закрывало НАБУ в отношении родственников Джо Байдена, хотя ни одного дела в отношении Злочевского Национальное бюро не закрывало. Закрывала именно Генеральная прокуратура Украины", - заявил он.

"Количество фейковой информации, которая распространена и руководством Генеральной прокуратуры, и иными работниками ГПУ настолько велико, что нужно все же давать какое-то объяснение", - считает директор НАБУ.

"Начиная с 2017 года этот миф, что якобы было какое-то вмешательство, нужно отметить, что у НАБУ даже теоретической возможности вмешаться в выборы в США не было", - подчеркнул Сытник.

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Также он заверил, что никакого подтверждения, что кто-то из НАБУ сотрудничал с американской стороны, нет.

Как сообщал УНИАН, следователи Генпрокуратуры вызвали Сытника на допрос на пятницу, 10 мая.

Представитель ГПУ Андрей Лысенко пояснил, что Сытника вызывают на допрос как подозреваемого в уголовном производстве по факту возможного превышения им служебных полномочий.

По его словам, речь идет, в том числе, о возможном вмешательстве директора НАБУ в ход президентских выборов в США.

При этом спикер добавил, что не знает, в чем именно могло заключаться это вмешательство.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что НАБУ и непосредственно Сытник якобы влияли на ход президентских выборов в США в 2016 году. Он сказал, что ГПУ начала расследование по якобы «сливу» финансовых отчетов, касающихся деятельности Манафорта (тогдашнего главы избирательного штаба Дональда Трампа) во время президентской кампании 2016 года с целью якобы повлиять на выборы в пользу другого кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В НАБУ опровергли эти обвинения и заявили, что никаких доказательств противоправной деятельности Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Бюро.

28 марта глава ГБР Роман Труба сообщил, что ГБР начало следственные действия в производстве касаемо возможного влияния Сытника на президентские выборы в США.