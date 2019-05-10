Сытник прибыл на допрос в ГПУ и рассказал, о чем его будут спрашивать

Сытник заявляет, что его вызвали в качестве свидетеля, а не подозреваемого.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник пришел на допрос к следователям в Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам возле здания ГПУ на улице Резницкой.

Сытник заявил, что повестку о вызове в ГПУ он увидел в СМИ.

«Но официально ни я, ни НАБУ эту повестку не получали. Поэтому, поскольку как указано в повестке, это дело, которое зарегистрировано по ч. 1 ст.365 Уголовного кодекса Украины», - сказал он.

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При этом, по его словам, он вызывается в качестве свидетеля.

«Сейчас услышим, о чем будут спрашивать», - добавил директор НАБУ.

При этом он предположил, что скорее всего речь может идти о разглашении информации из так называемой «черной бухгалтерии Партии регионов».

«Скорее всего, что вопрос будет стоять, потому что эта спекуляция идет еще с начала 2017 года после объявления результатов выборов президента Соединенных Штатов Америки», - отметил Сытник.

«Перед тем, как материалы «черной бухгалтерии» попали в НАБУ, было несколько интервью и со стороны того лица, которое передало эти материалы, это бывший генерал СБУ Трепак, также были некоторые журналисты, и сразу после получения этих материалов к нам поступали запросы журналистов по поводу того, есть ли фамилия Пола Манафорта в этой бухгалтерии», - отметил он.

Сытник напомнил, что в ответ на запросы журналистов НАБУ обнародовало пресс-релиз, в котором подтверждалось, что в «черной бухгалтерии» упоминается фамилия Манафорта.

«Никаких официальных писем или международно-правовых поручений в любой правоохранительный орган или иной государственный орган США нами не направлялось, в отличие от Генеральной прокуратуры, потому что насколько я знаю, ГПУ как раз и обращалась к США по поводу г-на Манафорта», - подчеркнул он и добавил, что Манафорт не был субъектом, подследственным НАБУ.

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«Мы никаких активных действий в отношении этого лица не осуществляли», - подытожил директор НАБУ.

Как сообщал УНИАН, следователи Генпрокуратуры вызвали Сытника на допрос на пятницу, 10 мая.

Представитель ГПУ Андрей Лысенко пояснил, что Сытника вызывают на допрос как подозреваемого в уголовном производстве по факту возможного превышения им служебных полномочий.

По его словам, речь идет, в том числе, о возможном вмешательстве директора НАБУ в ход президентских выборов в США.

При этом спикер добавил, что не знает, в чем именно могло заключаться это вмешательство.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что НАБУ и непосредственно Сытник якобы влияли на ход президентских выборов в США в 2016 году. Он сказал, что ГПУ начало расследование по якобы «сливу» финансовых отчетов, касающихся деятельности Манафорта (тогдашнего главы избирательного штаба Дональда Трампа) во время президентской кампании 2016 года с целью якобы повлиять на выборы в пользу другого кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В НАБУ опровергли эти обвинения и подчеркнули, что никаких доказательств противоправной деятельности Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Бюро.

28 марта глава ГБР Роман Труба сообщил, что ГБР начало следственные действия в производстве касаемо возможного влияния Сытника на президентские выборы в США.