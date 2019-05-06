Главу Конституционного суда Шевчука могут уволить 14 мая – СМИ

По данным журналистов, в заключении комиссия КС признала достаточными основания для увольнения председателя.

Конституционный суд может освободить Станислава Шевчука с должности председателя из-за системных нарушений. Специальное заседание, на котором судьи КС рассмотрят заключение Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, должен состояться 14-го мая.

Об этом журналистам Bihus.info стало известно от собственных источников.

Сейчас известно, что в заключении комиссия КС признала достаточными основания для увольнения председателя.

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«Комиссия пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного суда в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и системным пренебрежением своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи Конституционного суда Украины и выявило его несоответствие занимаемой должности. Допущенные судьей и председателем Конституционного суда Украины Шевчуком С. В. нарушения Конституции и законов Украины, а именно издание незаконных распоряжений, политизация деятельности Конституционного суда Украины и его председателя, игнорирование прав судей, нарушение конституционных гарантий», - говорится в документе.

На сайте Конституционного суда информации о заключение комиссии или о специальном заседание суда пока нет. Сам Станислав Шевчук 2 и 3 мая взял отпуск.

Однако накануне появилось заявление собрания судей КС, в котором отмечено: даже досрочное освобождение председателя суда не сможет сорвать инаугурацию новоизбранного президента. Заявление поддержали 12 из 18-ти судей КС.

Как сообщал УНИАН, Банковая пытается провести через Конституционный суд решение об отставке его председателя - Станислава Шевчука и отсрочить таким образом инаугурацию Владимира Зеленского.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским (19 мая 2019 года).