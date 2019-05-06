НАБУ завершило расследование по делу об недостоверных декларациях Труханова

3 мая должностному лицу открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование фактов внесения Одесским городским головой Геннадием Трухановым недостоверной информации в электронные декларации 2015 и 2016 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

«Детективы НАБУ завершили расследование фактов внесения Одесским городским головой недостоверной информации в электронные декларации 2015 и 2016 года (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины). 3 мая 2019 года должностному лицу открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд», - говорится в сообщении.

По данным следствия, мэр Одессы не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник в течение 2015-2016 гг. был связан общим бытом, имел общие права и обязанности.

Читайте такжеСуд отказался отстранить Труханова с должности мэра Одессы

С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 год, имеет двух общих детей, один из которых родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

В НАБУ утверждают, что мэром Одессы незадекларированы: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках.

Всего в декларацию 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года. 11 марта 2019 года мэру Одессы сообщили о подозрении. Во время досудебного расследования детективы Бюро также установили факты незаконного обогащения Одесского городского головы на сумму более 3 млн фунтов стерлингов. Дело по этому эпизоду закрыто в соответствии с решением Конституционного суда.

Как сообщал УНИАН, 6 марта стало известно, что НАБУ закрыло уголовное производство в отношении Труханова, открытое по признанной неконституционной статье о незаконном обогащении.

Труханов и другие должностные лица обвинялись в завладении средствами городского бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода «Краян».

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрела за 185 млн грн здание завода у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

14 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу. На скамье подсудимых - Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, председатель муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО «Девелопмент элит» (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и предприятия «Брокбизнесконсалт» (оценщик) Галина Богданова. Всего в ходе судебного разбирательства планировалось допросить более 110 свидетелей. 12 февраля 2019 суд завершил исследование письменных доказательств.