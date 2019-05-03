У Зеленского озвучили требования к Антикоррупционной прокуратуре и НАБУ

По словам Рябошапки, антикоррупционная инфраструктура Украины должна уже вскоре показать реальные результаты своей работы.

Советник новоизбранного президента Украины, главный эксперт по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского Руслан Рябошапка ожидает эффективной работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро в ближайшее время после запуска Высшего антикоррупционного суда.

Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе по результатам встречи с представителями ЕС.

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«Что касается антикоррупционной инфраструктуры - Специализированной (антикоррупционной – УНИАН) прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, то наша позиция такова, что эти органы должны сейчас заработать эффективно и в ближайшее время дать результат», - заявил Рябошапка.

«Мы знаем, что уже через несколько месяцев заработает Антикоррупционный суд, и фактически последняя преграда в работе этих органов будет снята», - добавил советник Зеленского.

По его словам, в ближайшее время Высшему антикоррупционному суда должны быть переданы уголовные дела против высокопоставленных чиновников и топ-политиков.

«Высший антикоррупционный суд до конца года уже должен рассмотреть первые такие дела, что, в частности, является одним из обязательств Украины перед международными партнерами», - отметил Рябошапка.

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«Если такого результата не будет и эффективного сотрудничества не будет, то надо будет, чтобы руководители этих антикоррупционных органов давали ответ всему обществу, тем людям, в частности 73%, которые поддержали нового президента, почему нет результатов от работы прокуратуры (САП – УНИАН) и НАБУ», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что ВАС является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. В составе ВАС должны работать 27 судей, в апелляционной палате суда - 12.

6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в ВАС. 11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.