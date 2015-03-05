Помощница Немцова обнародовала в СМИ его записку о десантниках РФ на Донбассе
Помощница Бориса Немцова Ольга Шорина показала агентству Reuters записку, которую политик передал ей накануне убийства.
Об этом сообщает «Медуза».
По словам Шориной, они обсуждали подготовку доклада об участии российской армии в конфликте на востоке Украины. Опасаясь, что его прослушивают, Немцов написал на листе бумаги: «Со мной связались десантники из Иваново. 17 убитых. Десантникам не платят их деньги, но сейчас они боятся говорить».
«Он поддерживал связь с десантниками. Как он это делал, я не знаю», — сказала Шорина.
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Reuters отмечает, что не имеет независимого подтверждения подлинности написанной от руки записки.
Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля. Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.