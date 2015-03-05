Помощница Немцова обнародовала в СМИ его записку о десантниках РФ на Донбассе

Об этом сообщает «Медуза».

По словам Шориной, они обсуждали подготовку доклада об участии российской армии в конфликте на востоке Украины. Опасаясь, что его прослушивают, Немцов написал на листе бумаги: «Со мной связались десантники из Иваново. 17 убитых. Десантникам не платят их деньги, но сейчас они боятся говорить».

«Он поддерживал связь с десантниками. Как он это делал, я не знаю», — сказала Шорина.

Читайте такжеНемцова убили из-за доклада о войсках РФ на Донбассе - евродепутат

Reuters отмечает, что не имеет независимого подтверждения подлинности написанной от руки записки.

Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля. Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.