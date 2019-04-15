Дело о госизмене Трубы может расследовать Служба безопасности Украины - САП

Специальная антикоррупционная прокуратура направила уголовное производство, в котором фигурируют директор ГБР и другие должностные лица Госбюро расследований, в СБУ для дальнейшего расследования.

Дело о государственной измене директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы, возможно, будет расследовать Служба безопасности Украины.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. «Дело мы направили в Службу безопасности Украины», - отметили в пресс-службе САП.

Как сообщал УНИАН, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство по факту возможных незаконных действий руководства ГБР, в частности Трубы. Таким образом, суд принял жалобу относительно бездеятельности уполномоченных лиц НАБУ, которая заключалась в невнесении сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.

В жалобе говорилось, что заявитель подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных директором ГБР и его первым заместителем, а также руководителем второго управления организации досудебных расследований ГБР, первым заместителем директора территориального управления ГБР, начальником второго следственного отдела ГБР по статье 111 (государственная измена), части 3 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), части 2 статьи 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), части 3 статьи 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Уголовные преступления, предусмотренные статьей 111 (государственная измена) и статьей 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), расследует СБУ.

8 апреля стало известно, что детективы НАБУ открыли уголовное производство по фактам возможного совершения должностными лицами Государственного бюро расследований ряда уголовных правонарушений.

«В ЕРДР внесена информация по фактам возможного совершения должностными лицами ГБР уголовных правонарушений, предусмотренных ст.111, ч.3 ст.109, ч.2 ст.364, ч.2 ст.256 и ч.3 ст.382 Уголовного кодекса. Расследование было начато 29 марта во исполнение постановления Соломенского райсуда Киева», - сообщили в пресс-службе НАБУ.

В бюро сообщили, что 1 апреля производство было направлено в САП для решения вопроса об определении решения подследственности, «поскольку вышеперечисленные преступления, за исключением ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), не относятся к подследственности бюро».