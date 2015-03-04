В США не исключили расширения "списка Магнитского" из-за убийства Немцова

Об этом заявила помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, передают РИА Новости.

"Мы изучим наш список в конце года и посмотрим, что мы узнаем к тому моменту о совершивших это убийство", — заявила Нуланд на слушаниях в конгрессе.

"Мы ясно дали понять Российской Федерации, что международное сообщество будет ожидать расследования, которое будет соответствовать международным нормам и установит не только стрелявшего, но и заказчика", — сказала Нуланд.

Читайте такжеОпубликовано видео с места убийства Немцова, снятое спустя 3 минуты после преступления

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.

В интервью от 10 февраля Немцов заявил об опасениях, что президент России Владимир Путин "закажет" его за оппозиционные высказывания.

Убийство Немцова произошло за день до оппозиционного марша "Весна", запланированного на 1 марта.