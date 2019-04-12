СБУ отменила запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила отмену запрета на въезд.

СБУ отменила запрет на въезд в Украину шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу.

Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook, передает Европейская правда.

"Запрет на въезд в Украину снят! Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - заявил журналист.

Также Вершютц опубликовал письмо СБУ, в котором указано, что запрет на въезд отменен "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд".

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль приветствует отмену запрета на въезд.

"Мы приветствуем отмену запрета на въезд корреспондента ORF Кристиана Вершютца в Украину, как этого требовала Австрия. Мы надеемся, что Кристиан Вершютц снова сможет беспрепятственно продолжать свою журналистскую работу", - написала она в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Вершютцузапретили въезд в Украину из-за угрозы для национальной безопасности.

По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольги Черваковой со ссылкой на источники в СБУ, с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today дискредитирующие деятельность Вооруженных сил Украины, которые отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют с "ополченцами".

Кроме того, добавила она, по имеющейся у правоохранителей информации, Вершютц в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.