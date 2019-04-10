Фигурантами хищений в оборонке займется ГБР: Холодницкий рассказал о ходе расследования

Руководитель САП ожидает, что ГБР добьется результатов в расследовании дела о коррупции в оборонной сфере.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий надеется, что Государственное бюро расследований (ГБР) расследует переписку между фигурантами хищений в оборонной сфере и детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Холодницкий заявил, что в САП не знали о фактах хищений в оборонной отрасли, в отличие от НАБУ, а узнали из обнародованных материалов расследования журналистов.

«Относительно основного производства по «Оптимумспецдеталь», которое касалось собственно журналистского расследования (Bihus.info - УНИАН), мы можем подтвердить, действительно, то, что эти записи, которые были обнародованы, являются частью уголовного производства, которое было передано из военной прокуратуры в НАБУ 1 марта 2018 года», - сказал он.

«Об этих материалах прокуроры САП не знали, эти материалы не были приобщены к материалам уголовного производства по «Оптимумспецдеталь», по Харьковскому бронетанковому заводу, а они были приобщены фактически только 18 марта 2019 года. Причем это было сделано втихаря с попыткой продемонстрировать, что они якобы были там все время», - подчеркнул Холодницкий.

«После этого мной было инициировано комплексное заслушивание всех материалов уголовного производства, что касается не только «Укроборонпрома», но и вообще всего оборонного комплекса Украины», - добавил он.

Также руководитель САП сообщил, что расследование по факту завладения государственными средствами должностными лицами Минобороны при закупке топлива по завышенным ценам у ООО «Трейд Коммодити» завершено. По данным экспертизы, сумма ущерба составляет около 50 млн грн.

«Дело ожидает своего направления в суд. Я надеюсь, что это уже будет осуществлено новым антикоррупционным судом, который, я надеюсь, начнет работать... после Пасхи», - заявил он.

Кроме того, он добавил, что в других уголовных процессах были установлены факты фактического саботажа в расследовании со стороны НАБУ.

«Было обнаружено, что производства, зарегистрированные в 2015, 2016, 2017 годах, фактически расследовались. Следственные действия продолжались в режиме показательности. Например, одно из следственных действий по Харьковскому бронетанковому заводу относительно «Оптимумспецдеталь» - в течение всего 2018 года было проведено аж три следственных действия. Это свидетельствует о «желании» и качестве расследования», - подчеркнул Холодницкий.

Комментируя переписку между фигурантами расследований хищений в оборонной сфере и руководством НАБУ, он заявил, что в Бюро никто не отстранен из числа детективов, которые связаны с этими переписками.

«Скажу откровенно, я не дам им возможности сделать так, чтобы в НАБУ решили найти двух детективов и сделали из них козлов отпущения», - отметил Холодницкий.

Он добавил, что детективы НАБУ «не по собственной инициативе» не включили «Оптимумспецдеталь» в перечень компаний с признаками фиктивности. «Я ожидаю расследования собственно ГБР», - добавил он.

Холодницкий отметил, что зарегистрированное соответствующее производство направлено в ГБР, и САП оказывает ГБР полное содействие.

Холодницкий добавил, что ГБР была предоставлена вся информация, которая была истребована, и в частности был предоставлен доступ к материалам производства. «И мы ожидаем от них результатов», - подчеркнул он.

В комментарии журналистам Холодницкий добавил, что состояние проведения расследований НАБУ в производствах по Укроборонпрому является «плачевным». «Производство годы уже практически в стадии такого гнилого забвения, но прокуроры дали указания, прокуроры осуществляют процессуальное руководство, и будем ожидать выполнения указаний и, собственно, результатов», - отметил он.

Он отметил, что подозрения будут только подкрепленные доказательствами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, на заседании Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заслушана информация о коррупции в оборонном секторе. Директор НАБУ Артем Сытник и заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос не явились на заседание.

Председатель комитета Андрей Кожемякин сообщил, что Матиос направил письмо, в котором говорится, что он отсутствует по уважительной причине. Кожемякин добавил, что Сытник не предоставил информации, почему отсутствовал на заседании комитета.

В то же время на заседание прибыл руководитель САП Назар Холодницкий.