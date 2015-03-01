Правоохранители установили внешность убийцы Немцова – российские СМИ

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на российские СМИ.

Согласно этим данным, по подозрению в совершении данного преступления разыскивается мужчина ростом 170-175 сантиметров, обычного телосложения, с темными волосами и короткой стрижкой. Известно также, что в момент убийства он был одет в синие джинсы и коричневый свитер.

Источник отметил, что убийцу лучше запомнил Виктор М., человек, который шел по мосту в момент убийства примерно в 80 метрах позади Немцова и Дурицкой, когда киллер открыл огонь.

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Также источники телеканала рассказали, что полиции удалось точно установить, на какой машине скрылся убийца. Это ВАЗ-21102 серебристого цвета с осетинскими номерами. Номер машины тоже известен. Саму ее пока не нашли. Есть информация, что автомобиль мог выехать за пределы МКАД.

Накануне сообщалось, что машина была белая и якобы уже найдена в центре Москвы, но потом оказалось, что это не тот автомобиль.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. На месте преступления нашли шесть гильз. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».