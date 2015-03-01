Следователи просят выйти на связь свидетелей убийства Немцова

Обращение опубликовано на сайте следственного комитета.

«В связи с расследованием уголовного дела об убийстве Бориса Немцова СК России просит лиц, ставших очевидцами преступления либо обладающих информацией об обстоятельствах его совершения, связаться по телефону доверия 8 (800) 100-12-60 или с оперативным штабом по номеру 8 (495) 694-92-29», — говорится в сообщении.

Читайте такжеНемцов хотел опубликовать доклад о Донбассе "Путин и война" - двоюродный брат политика

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля. Убийцы, которые ехали на белом автомобиле, выстрелили ему в спину не менее шести раз, а затем скрылись с места происшествия. Главной свидетельницей по делу является 23-летняя украинская модель Анна Дурицкая — она находилась в компании политика в момент убийства.