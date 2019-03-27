Австрийский журналист, которому запретили въезд в Украину, подал в суд

Юристы журналиста общественного вещания ORF Кристиана Вершютца требуют признать противоправным решение СБУ о запрете его въезда на территорию Украины.

Австрийский журналист общественного вещания ORF Кристиан Вершютц, которому запретили въезд в Украину, подал в суд.

Об этом Вершютц сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что юристы Вершютца обратились в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным решение СБУ о запрете его въезда на территорию Украины.

Согласно сообщению, правозащитники журналиста заявляют, что такое решение СБУ связано с недовольством со стороны украинской власти его репортажами.

"В публичном судебном процессе мы докажем, что Кристиан Вершютц не нарушал украинских законов и пострадал именно в связи с журналистской деятельностью. В дальнейшем мы открыты к решению этого вопроса на дипломатическом уровне, и в случае положительного результата иск будет отозван", - написал австрийский журналист.

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Как сообщал УНИАН, шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Вершютцузапретили въезд в Украину из-за угрозы для национальной безопасности.

По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольги Черваковой со ссылкой на источники в СБУ, с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today дискредитирующие деятельность Вооруженных сил Украины, которые отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют с "ополченцами".

Кроме того, добавила она, по имеющейся у правоохранителей информации, Вершютц в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.