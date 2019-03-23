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Госдеп США осудил приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу

20:42, 23 марта 2019
Политика
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Гриба приговорили к шести годам колонии \ скрин видео

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Об этом сообщает посольство США в Украине в соцсети Facebook. В Государственном департаменте подчеркнули, что Павел был задержан из-за оппозиции российской агрессии.

“Мы обеспокоены состоянием его здоровья. Россия должна срочно вернуть его в Украину и снять обвинения”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Украины Павла Гриба за «содействие терроризму».

После оглашения приговора глава МИД Великобритании Джереми Хант и посольство США в Украине осудили приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу и призвали Россию немедленно освободить его. МИД Польши также присоединился к требованию освободить Гриба и других украинских политзаключенных.

Павел Гриб был похищен в белорусском Гомеле еще в августе 2017 года.

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Теги: #приговор#Госдепартамент США#Павел Гриб