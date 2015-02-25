Россия никогда не придерживалась международных договоров - Кравчук

Об этом в комментарии корреспонденту телеканала "112 Украина" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Россия никогда за всю свою историю, советскую, имеется в виду, не придерживалась международных норм и международных договоров. Она всегда действовала как слон в посудной лавке. Нынешняя Россия не придерживается международных соглашений и подписанных документов с государствами-соседями", - рассказал он.

Читайте такжеУкраина не должна думать о восстановлении ядерного статуса - КравчукКак пример он привел Будапештский меморандум и договор России с Украиной о дружбе и сотрудничестве.

"Два примера - Будапештский меморандум относительно ядерного вооружения, Россия фактически отказалась от выполнения этого меморандума, хотя его подписал президент России Ельцин, и второе - договор между Россией и Украиной о дружбе и сотрудничестве", - заявил Кравчук.

Ранее Кравчук выразил мнение, что соблюдение минских соглашений не идет на пользу Украине.