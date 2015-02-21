Наливайченко обещает доказательства причастности Суркова к расстрелам на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко во время открытия выставки «Присутствие. Доказательства агрессии российских войск на территории Украины» на Михайловской площади в центре Киева.

Наливайченко сообщил, что информация о причастности помощника президента РФ Суркова к организации снайперских групп иностранцев во время массовых убийств протестующих на Майдане в феврале прошлого года не является специальным заявлением, а обнародована с разрешения следствия.

«С разрешения следствия мы дали немного больше информации о тех лицах, которые причастны к организации убийства. И не только Небесной Сотни, а всех, кто был на Майдане тогда. К незаконному привлечению снайперов, к незаконному планированию, с иностранцами и иностранными генералами военных спецслужб спецоперации. Это не заявление, это материалы следствия. И я думаю, на следующей неделе ожидайте - мы будем с разрешения следователей, не к дате конкретной, постепенно, что будет позволять следствие, обнародовать, в том числе относительно советника президента», - сказал он.

Также председатель СБУ добавил, что к вопросам следствия относятся подробности о том, с кем встречался Сурков, в какие даты, что планировал и насколько имеющиеся свидетельства доказывают его причастность к организации не только «гибридных» войн в Донецке и Луганске, а именно о начале военной агрессии против Украины с февраля прошлого года в Киеве.

На вопрос, только ли российские наемники стреляли на Майдане, Наливайченко ответил, что этот факт будет еще доказываться.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии вручения государственных наград членам семей Героев Небесной Сотни заявил об имеющихся свидетельствах бойцов «Альфы» относительно причастности к массовым убийствам на Майдане в феврале прошлого года помощника президента России Владислава Суркова, который руководил организацией снайперских групп иностранцев.