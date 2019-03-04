​​​​​​​Нет статьи – нет дела: какими будут последствия решения КСУ о незаконном обогащении

Решение об отмене было принято на минувшей неделе после рассмотрения конституционного представления от 59 депутатов Верховной Рады. Как сообщили в пресс-службе КСУ, отмененная судом статья Уголовного кодекса противоречит как статьям Конституции, так и Уголовному процессуальному кодексу, так как в статье 17 УПК указано, что никто не обязан доказывать свою невиновность и должен быть оправдан, если сторона обвинения не докажет обратного, а в 62 и 63 статье Конституции указано, что все сомнения относительно доказанности вины подозреваемого истолковываются в его пользу и у подозреваемого есть право не давать показаний или объяснений относительно себя и своих близких. Исходя из этого, суд постановил, что подозреваемый не обязан доказывать законность полученных им активов, а также предоставлять такие доказательства обвинению.

Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Статья была принята на основе различных рекомендаций международных партнеров, Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, требований МВФ о выделении очередного кредита и Совета Европейского Союза – о предоставлении безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.

Да, именно ее наличие в украинском законодательстве было одним из требований ЕС для выполнения Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины, закрепленном в совместном меморандуме с МВФ.

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По замыслу авторов, данная норма должна была стать барьером для политической коррупции, чтобы под угрозой уголовного наказания депутаты и чиновники всех уровней отказывались от подкупа в тех или иных формах (например, дарения акций, квартир, денежных средств и иного имущества) со стороны олигархов и других лиц, желающих повлиять на принятие политических или административных решений в свою пользу.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, на данный момент ведомство расследует 65 уголовных производств по статье о незаконном обогащении. Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, причем – дело в отношении министра в конце февраля было передано в суд.

Но теперь, после признания статьи неконституционной, есть риск, что по делам, рассматриваемым в суде, никого не накажут, а остальные до суда так и не дойдут, так как решение КСУ фактически обязывает НАБУ закрыть дела, касающиеся незаконного обогащения чиновников.

И если так случится, то Украина рискует понести не только репутационные потери, так и не распрощавшись с имиджем одной из самых коррумпированной стран Европы, но и начать испытывать финансовые и прочие затруднения…

Отмена безвиза и нивелирование Антикоррупционного суда

Известие об отмене статьи 368-2 УК было воспринято в штыки мировыми антикоррупционными организациями. Так, программа технической помощи ЕС в борьбе с коррупцией EUACI раскритиковала аргументы Конституционного суда, которыми они отменили статью о незаконном обогащении. "Из конкретной формулировки преступления незаконного обогащения в Украине и судебной практики ЕСПЧ и конституционных судов других государств следует, что статья 368-2 УК не предусматривает каких-либо перекладываний бремени доказывания и, таким образом, не нарушает презумпцию невиновности", - говорится в выводе организации.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International Украина, в свою очередь, заявила, что отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении является нарушением международных обязательств Украины и может привести к отмене безвизового режима с ЕС.

«Такое решение суда фактически дает госслужащим возможность легализовать доходы, достоверно были приобретены преступным путем, и не бояться уголовного преследования. Кроме того, смысл электронного декларирования должностных лиц, успешно введено в процессе антикоррупционной реформы, теперь исчезнет из-за отсутствия уголовной ответственности за незаконное обогащение. Так же потеряют смысл нормы по умышленного декларирования ложной информации, поскольку не будет необходимости скрывать состояние», - заявили в TI Украина.

В ответ на эти обвинения, министр иностранных дел Павел Климкин заверил, что Европейский Союз не будет приостанавливать действие либерализации визового режима с Украиной из-за решения КСУ. «Уверен, ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан за это решение. В конце концов, именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем», - написал в своем Фейсбуке министр.

Также решение КСУ подверглось критике и со стороны стран «Большой семерки» (G7) и Всемирного банка, которые назвали его «крупным поражением в борьбе с коррупцией» и призвали власти Украины восстановить наказание за незаконное обогащение.

«Это [отмена статьи 368-2 УК] ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении, а также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти», - говорится в их совместном заявлении.

Норма новая, проблемы старые

Говоря об отмене нынешней редакции статьи о незаконном обогащении и том скандале, в который вылилось столь опрометчивое решение судей, в КСУ, который не раз подозревали в полной зависимости от АП, неожиданно заявили, что суд лишь указал на ее неконституционность, хотя в целом не против наличия такой статьи в украинском законодательстве.

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Как следствие, в попытке заглушить негодование общественности, а заодно и окончательно не потерять приверженность электората, президент в срочном порядке внес законопроект №10110, который должен заменить отмененную КСУ статью с учетом замечаний суда. Согласно пояснительной записке, этим законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 368-5, которой уголовно наказуемым признается приобретение лицом, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов, превышающих одну тысячу необлагаемых налогом минимумов доходов граждан без законных оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением, или признаков принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов любому другому лицу". За эти действия законом предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Кроме того, предполагается и более строгая ответственность для лица, занимающего ответственное положение (госслужащие, судьи, прокуроры, следователи) – срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

А потому внесение статьи президентом после решения КСУ на самом деле выглядит как некое «очковтирательство» и совсем не решает проблемы. Адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения «Кунденко, Попович и партнеры» Михаил Кунденко отмечает, что действующая редакция статьи 368-2 существовала более трех лет и если все это время она была неконституционной, то для ее изменения было вполне достаточно времени и задолго до выборов. «Не следует забывать, что авторами этого закона были ряд весомых представителей провластной коалиции и Президент, не воспользовавшись правом вето, подписал его. То есть, ранее проблемы не было», - отмечает адвокат.

Решение КСУ – определенная индульгенция соратникам и возможным ситуативным политическим партнерам

«Это решение КСУ – определенная индульгенция соратникам и возможным ситуативным политическим партнерам. Ведь эти президентские выборы едва не самые непредсказуемые в истории независимой Украины. И в зависимости от результатов, вполне возможно, что многим нынешним представителям власти после выборов пришлось бы испытать на собственной персоне действие статьи о незаконном обогащении. Ведь выигрыши в лотерее, подарки от бабушек и другие объяснения заоблачных состояний могли бы уже не устроить правоохранительные органы. Статья же о незаконном обогащении позволяла привлекать к ответственности, так сказать, не вдаваясь в способы получения незаконных доходов – достаточно было установить существенное расхождение между ними и реальными доходами», - говорит Михаил Кунденко.

Эксперт по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Богдан Бондаренко, говоря о президентском варианте статьи, утверждает, что она, хоть и не дублирует предыдущую статью в целом, при этом фактически дублирует ее основную проблему: кроме самого факта приобретения активов, следователям и прокуратуре нужно будет доказывать, что они были приобретены незаконно. «Любой гражданско-правовой договор может быть законным основанием приобретения таких активов, но вопрос источника происхождения денег к сожалению, не содержится в этой статье президентского проекта. А это является самым важным пунктом», - объясняет эксперт.

Управляющий партнер Pravovest Law Firm Глеб Сегида отмечает, что впервые норма об ответственности за незаконное обогащение была принята еще в 2011 году во времена экс-президента Януковича, однако была сформулирована таким образом, что было необходимо доказывать факт получения взятки, а не только происхождение имущества. В случае же с президентской поправкой, независимо от того, в какой редакции и как быстро она будет принята, ко всем декларациям чиновников, которые подавались по новым правилам за последние 3 года, уже невозможно будет применить норму о незаконном обогащении.

«Если депутаты и примут новую формулировку, она сможет применяться только к электронным декларациям, поданных после вступления в силу закона. Таким образом, скорее всего, за незаконное обогащение можно будет привлекать чиновников только по декларациям, поданным в 2020 году по итогам 2019 года», - говорит Сегида. А из этого следует, что действие закона не будет распространяться на нынешних депутатов и министров.

Анастасия Заремба