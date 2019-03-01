Нельзя требовать от САП и НАБУ эффективности, когда во время боя рубят руки – Холодницкий (видео)

Спецпрокурор ярко объяснил значение вердикта КС для антикоррупционных органов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро получили удар, соизмеримый с ампутацией рук, которыми воину необходимо держать оружие на войне.

Так в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" прокомментировал отмену нормы Уголовно-процессуального кодекса относительно незаконного обогащения руководитель САП Назар Холодницкий.

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Обнуление ситуации с антикоррупционными производствами в отношении десятков подозреваемых в коррупции он назвал ударом по больному месту.

"Я не могу сейчас, как юрист, как прокурор, комментировать и давать политические оценки решению Конституционного суда и других судов. Я лишь говорю, что решением Конституционного суда, которое было принято 26 февраля 2019 года, на пять лет назад отброшена вся антикоррупционную мощь и вся антикоррупционная реформа", - заявил Холодницкий.

По его мнению, этот удар не является окончательным и он бы произошел независимо от внутренних противоречий между САП и НАБУ, а также личных конфликтов между их руководителями.

"Дрались или не дрались, но это решение, по моему внутреннему убеждению, все равно было бы такое же. Мы работаем дальше. Есть много, около 600 производств, если отминусовать те 70, которые придется закрыть", - сказал прокурор.

Однако он добавил, что удар антикоррупционные органы получили огромный, и общество должно осознать это.

"Нельзя требовать от пекаря хлеба, признавая неконституционной муку. Нельзя требовать стейк в ресторане от официанта, признавая неконституционной телятину. Нельзя от нас требовать эффективности, когда нам во время боя рубят руки, причем таким путем", - подытожил Холодницкий.

Как сообщалось, в связи с признанием Конституционным судом неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение, антикоррупционные органы должны закрыть десятки уголовных производств. Руководитель САП назвал такое решение суда "ударом по реформам", но заверил, что будет продолжать деятельность.

"Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", - подчеркнул он.

Кроме того, Холодницкий назвал три главные для себя дела, которые хочет довести до логического завершения на теперешней должности.