В "Укроборонпроме" отмечают, что речь не идет о закупке деталей в России

В концерне отмечают, что материалы и детали для ВСУ получают со всего мира.

Первый заместитель генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко отмечает, что речь не идет о закупке деталей в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, где рассматривался вопрос о журналистском расследовании о коррупции в сфере деятельности "Укроборонпрома".

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Отвечая на вопрос, покупались ли за тот период, о котором говорится в расследовании, российские детали, и если покупались, то была ли это контрабанда или официальный импорт, Омельченко сказал: "Определение относительно того, является ли это контрабандой, официальным импортом - это вопрос проверки, которую осуществляют правоохранительные органы. Официального импорта никакого не может быть со страной-агрессором».

Он добавил, что, если в ряды Вооруженных сил Украины нужно поставлять вооружение и военную технику, то "Укроборонпром" осуществляет работу по получению соответствующих материалов и деталей по всему миру.

"Конечно, речь не идет о закупке деталей или любой торговле с государством-агрессором", - подчеркнул Омельченко.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследования, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наши гроши» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. «Мы по информации, которая была обнародована в СМИ, внесли сведения в ЕРДР и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой)», - сказала Постолюк.

Президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.