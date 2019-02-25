Печерский райсуд сегодня будет избирать Замане меру пресечения

Статья 111 Уголовного кодекса о государственной измене предусматривает безальтернативный арест.

Сегодня Печерский районный суд Киева будет избирать бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане меру пресечения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил на брифинге.

«Подозрение объявлено генерал-полковнику Замане в присутствии защитника. Соответствующие ходатайства об избрании меры пресечения внесены в Печерский районный суд. Система распределения судей определила судью, который будет избирать меру пресечения. И сегодня начнется рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения, которая, согласно санкции статьи 111 (Уголовного кодекса Украины, государственная измена), предусматривает безальтернативный арест», - сказал Матиос.

В свою очередь, представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко уточнил, что Замана не задержан, однако он уже находится вместе со своим адвокатом в Печерском райсуде.