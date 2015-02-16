МИД Польши сомневается в отмене виз для украинцев в мае этого года

Об этом в Лодзе сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Рафал Тшасковский, участвующий в форуме Европа-Украина. "Есть значительный прогресс, но не все было сделано, и поэтому решение будет сложным", - сказал Рафал Тшасковский, отвечая на вопрос, сделала ли украинская сторона все необходимое для отмены визового режима с ЕС.

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По его словам, Польша выступает за то, чтобы Евросоюз принял это решение, отметив, что на практике это будет зависеть от того, "как будет развиваться ситуация".

Польский дипломат отметил, что возможно принятие решения о введении безвизового режима для граждан Украины, которое может быть принято в мае, не будет означать автоматическую отмену визового режима. "Отмена виз состоится не сразу, но важно, чтобы был объявлен определенный план", - подчеркнул дипломат.

Рафал Тшасковский также сообщил, что Польша сейчас ожидает ответа Европейской комиссии по вопросу расширения зоны малого пограничного движения с Украиной до 50 км+ с нынешних 30 км+. Он отказался комментировать сроки, когда такое решение может быть принято, заметив, что это будет зависеть от темпов переговоров.

Как сообщалось, диалог между ЕС и Украиной о визовой либерализации начат 29 октября 2008 года, а План действий по визовой либерализации был предоставлен Украине 22 ноября 2010 года.