Саммит в Риге, где Украина может получить безвизовый режим с ЕС, состоится 21-22 мая

"Грузия должна добиться конкретных результатов к Рижскому саммиту "Восточного партнерства", который состоится 21-22 мая текущего года, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили грузинским журналистам, подводя итоги своего визита в Латвию, где он побывал 9-10 января во главе правительственной делегации страны, сообщает Новости Грузия.

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В рамках визита премьер-министр Грузии выступил с речью на международной конференции "Год развития Европы", а также провел ряд встреч с высокопоставленными представителями власти Латвии.

Грузинская сторона надеется, что на саммите "Восточного партнерства" будет принято решение о безвизовом режиме Грузии с Евросоюзом. В текущем году Латвия избрана страной - председателем Совета Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Европейский Союз выразил готовность ввести безвизовый режим для поездок граждан Украины после выполнения требований Плана действий по либерализации визового режима. При этом уже в ноябре Украинский МИД подтвердил возможность принятия решения о безвизовом режиме с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Риге (Латвия) в мае 2015 года, поскольку Украина выполняет необходимые условия, одним из которых является введение с 1 января 2015 процедуры выдачи биометрических загранпаспортов.