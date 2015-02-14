Порошенко обсудил с Обамой план действий в случае эскалации конфликта

Об этом сообщает Твиттер президента.

"Провел телефонный разговор с @BarackObama. Договорились о дальнейшей координации усилий в случае эскалации конфликта", - сказано в сообщении.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент Украины отметил необходимость мониторинга со стороны ОБСЕ для подтверждения прекращения огня.

Собеседники также обсудили ситуацию на Донбассе и выразили обеспокоенность развертыванием событий вокруг Дебальцево.

«Порошенко поблагодарил президента Соединенных Штатов за личную поддержку Украины и сильную позицию, отраженную в заявлении "Большой семерки "(G7)», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд договорились пристально следить за развитием ситуации вокруг Дебальцево.