Кремль пытается дистанцироваться от вопроса освобождения Савченко - депутат

Эта позиция президента Петра Порошенко была поддержана как канцлером Германии Ангелой Меркель, так и президентом Франции Франсуа Олландом, сообщила народный депутат Ирина Фриз.

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Она подчеркнула, что вполне понятно, что для российского потребителя официальная дезинформация является последовательной позицией представителей их властей, ведь в течение последних семи месяцев русских "кормили" тем, что наша летчица главный враг России. Но я не понимаю почему наши СМИ тиражируют это утверждение. "Есть заявление президента Украины по итогам переговоров о том, что Надежда Савченко должна быть освобождена и решение этого вопроса должен доказать не словом, а делом Владимир Путин, если РФ готова выполнять достигнутые договоренности. На мой взгляд интерпретации официального представителя являются как минимум некорректными, максимум - спекулятивными", - подытожила Ирина Фриз.