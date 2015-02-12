В Госдуме РФ заявили, что автоматического освобождения Савченко не будет

Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков, передает ТАСС.

По его словам, информация по Савченко "нуждается в подтверждении, поскольку, как вы знаете, это высокоэмоциональная тема". "Как я понимаю, если Порошенко сделал такое заявление, находясь в Минске, видимо, ему было важно послать сигнал в Киев, что он чего-то добился по судьбе Савченко", - предположил Пушков.

Однако, Савченко "выдвинуты очень серьезные обвинения, и, чтобы они были сняты, либо следственные органы должны прийти к тому, что эти обвинения недостаточно обоснованы, либо должен состояться суд, который примет решение о ее невиновности", - подчеркнул Пушков.

"Автоматического механизма освобождения человека, обвиняемого в соучастии в убийстве, в данном случае российского журналиста, не существует", - сказал глава он.

"Другое дело, что, возможно, судьба Савченко станет предметом дополнительных переговоров", - продолжил Пушков.

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В связи с этим он не исключил, что в ходе этих переговоров будут достигнуты договоренности, что к Савченко будут допущены международные наблюдатели или представители каких- то государств. "Но заставить Россию отказаться от действий, принятых для правового государства, практически невозможно - либо следствие приходит к выводу, что обвинение необоснованно, либо суд", - подтвердил он.

"Поэтому будем надеяться, что эта проблема не станет тем фактором, который сорвет выполнение Минских соглашений", - заключил он.