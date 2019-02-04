До конца февраля в суд будет передано дело "вертолетных налоговиков" - Луценко

В мае 2017 года правоохранители провели масштабную спецоперацию по задержанию налоговиков времена президентства Януковича.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что до конца февраля в суд будет передано дело «вертолетных налоговиков».

Читайте такжеЗавершено расследование по делу в отношении 30 подозреваемых налоговиков времен Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«До конца февраля мы передадим в суд дело в отношении 27 руководителей областных налоговых, так называемых «вертолетных налоговиков»», - сообщил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2017 года правоохранители провели масштабную спецоперацию по задержанию налоговиков времен президентства Виктора Януковича.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, причастных к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

В рамках спецоперации было проведено около 500 обысков одновременно в 15 областях Украины, задерживали как тогдашних налоговиков, так и времен Януковича. Задержанных доставляли в Киев вертолетами для избрания меры пресечения. Спецоперацию назвали делом «налоговиков Клименко» (по фамилии министра доходов и сборов при Януковиче Александра Клименко) или «вертолетных налоговиков». Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, день операции по задержанию стоил 330 тыс. гривен. Во время обысков изъяли много наличности, золота.