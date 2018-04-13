Экс-“регионал” Клименко возглавил Переяслав-Хмельницкую РГА

Клименко возглавил райгосадминистрацию согласно распоряжению президента Петра Порошенко.

В пятницу 13-го назначен новый председатель Переяслав-Хмельницкой райгосадминистрации, согласно распоряжению президента им стал экс-“регионал” Юрий Клименко.

Об этом пишет “Громада Киевщины”.

Отметим, Юрий Клименко организовал съезд первых лиц “Партии регионов” зимой 2014 года вместе с Константином Затулиным, фсбешными генералами, ряжеными казаками, сепаратистом и экс-нардепом от “Партии регионов” Олегом Царевым. Тогда они праздновали Переяславскую раду, которой не было, и говорили про братскую любовь с Россией.

“В марте 2014 года мы его уже выбрасывали из РГА, он тогда был и.о. головы. Работал во всех командах, начиная с 2000-х годов, когда происходила фальсификация за Януковича. Тогда колоссальное количество земель было роздано вдоль Днепра и по району и теперь куча судов. В Чернобае он был руководителем ячейки ПР. А во время Революции достоинства он организовывал сбор людей на антимайдан за деньги. В феврале 2014 года, когда мы с Переяславской сотней были на Майдане и прятали раненых по домам, он с тогдашним председателем РГА и прокурором делали на нас облавы”,- говорит первый заместитель председателя Переяслав-Хмельницкой РГА Юрий Бобровник.

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Также он прославился в родных краях отказом от повестки в военкомат во время первой волны мобилизации.

В связи с этим первый заместитель председателя РГА Юрий Боровник написал заявление об увольнении с должности и о выходе из партии БПП “Солидарность”. Его решение поддержали и коллеги по районной организации и объявили о самороспуске организации.

“У нас был съезд партии, Кононенко тогда выступал, принимали Ярему и я лично поднимал вопрос его назначения, потому что уже тогда были движения, что его назначат. Был у Горгана (прим. ред. – председателя ОГА) с двумя представителями ОТГ Гудзьом Николаем и Дэвком Тимофеем Петровичем и просили, чтобы кого угодно назначили, только не Клименко. Горган сказал, что уже дали посылы и ничего решить нельзя. На конференции партии Кононенко сказал, что такого человека назначать не будут... и тут происходит назначение”, – объясняет свои действия Юрий Бобровник.

Вот, что чиновник пишет на своей странице в Фейсбук:

Заместитель председателя областной ячейки БПП Виталий Ярема предоставить комментарий журналистам отказался, а председатель областной ячейки БПП Игорь Кононенко не отвечает на звонки.

Заметим, что по информации источников Ярема планирует баллотироваться по 90 округу, в который входит Переяслав-Хмельницкий. Его кандидатура уже получила предварительное согласование в БПП.

Отметим, что председатели РГА – это админресурс, который может обеспечить проведение избирательного процесса в пользу партии власти.