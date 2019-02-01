Рассмотрение дела Савченко-Рубана перенесли в Чернигов - Луценко

По словам генпрокурора, сегодня было принято решение о передаче дела из Славянского горрайонного суда Донецкой области в суд в Чернигове.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечает, что прокуроры готовы ехать в Чернигов для поддержки обвинения по делу внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Прямой".

"Дело Савченко и Рубана фактически было завершено. Мне кажется, что они оба пытались затянуть ознакомление с материалами следствия... Но в конце концов это закончилось, и сейчас они должны предстать перед судом. Буквально сегодня было принято судебное решение о том, что этот суд состоится в Чернигове", - отметил Луценко.

Он пояснил, что суд принял такое решение, учитывая то, что большинство свидетелей по этому делу либо проживают в этом городе, либо же им удобнее добираться к нему. "Поскольку первый вариант был Славянск", - напомнил генпрокурор.

Так, Луценко подытожил: "Мы готовы выехать в Чернигов для поддержания обвинения и считаем, что есть все доказательства того, в чем обвиняем этих двух граждан".

Ранее сегодня адвокат Рубана Валентин Рыбин на своей странице в Facebook написал, что "в понедельник Верховный суд назначил рассмотрение ходатайства о подсудности, а на среду приглашают в Славянск на подготовительное судебное заседание".

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Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями, Рубану - трем статьям Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия из оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

2 августа 2018 года генпрокурор сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено. 21 января 2019 года Рубану вручили обвинительный акт.

29 января дело Савченко и Рубана было передано в Славянский горрайонный суд Донецкой области.