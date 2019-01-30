Стало известно, какой суд будет рассматривать дело Савченко-Рубана

Дата подготовительного заседания пока неизвестна, поскольку у коллегии судей есть пять дней, чтобы определиться с этой датой.

Уголовное дело по обвинению внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке терактов и государственного переворота, вчера были переданы в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

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Об этом сообщили в аппарате суда. В частности, в суде отметили, что дело поступило в суд вчера, путем автоматического распределения дел была определена коллегия судей, которая будет рассматривать это дело под председательством судьи Сергея Пронина.

Дата подготовительного заседания пока неизвестна, поскольку у коллегии есть срок в пять дней для того, чтобы определиться с этой датой.

Как сообщал УНИАН, ранее о передаче дела в суд в Славянске сообщила сестра подозреваемой Надежды Савченко Вера.