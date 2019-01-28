Война на Донбассе должна быть и в дальнейшем центральной темой Совбеза ООН – глава МИД Польши

Глава польского внешнеполитического ведомства, в частности, обращает внимание на усилия его страны в мае прошлого года «добиться инициатив, которые помогли бы в решении этого конфликта».

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду, что «украинский вопрос» будет оставаться в центре внимания Совета Безопасности ООН в течение 2019 года.

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Об этом Чапутович заявил в Брюсселе после встречи с представителями Бельгии и Германии, которые с 1 января этого года стали непостоянными членами Совета Безопасности ООН, передает радио Свобода. Глава польского внешнеполитического ведомства, в частности, обращает внимание на усилия его страны в мае прошлого года «добиться инициатив, которые помогли бы в решении этого конфликта». Прежде всего, речь идет о размещении миротворцев на Донбассе и назначение специального посланника генерального секретаря ООН по вопросам Украины.

«Мы обсуждали это в течение прошлого года. Я надеюсь, что ситуация в Украине и дальше будет одним из центральных пунктов в ООН. Особенно, учитывая приближение заседания Генеральной ассамблеи ООН, где мы будем обсуждать ситуацию на оккупированных территориях Украины», – заявил Чапутович.

Польша в начале прошлого года также стала непостоянным членом Совбеза ООН, миссии, рассчитанной на два года, в течение которых она принимает участие в обсуждениях и принятии решений по важнейшим вопросам мировой безопасности.

Совет безопасности ООН является одним из высших органов, действующих при ООН. Главная миссия Совбеза заключается в усилиях для поддержания и сохранения мира. В его состав входят пять постоянных членов: Китай, Россия, Франция, США и Великобритания, а также 10 непостоянных членов, которые избираются на 2-летний срок.

СБ ООН решает важнейшие дела, связанные с миром в мире, но на практике действия ООН являются очень ограниченными. Большинство резолюций имеют характер призывов уважать международный порядок, а самые спорные проблемы мира часто блокируются постоянными членами СБ ООН, имеющих право вето.