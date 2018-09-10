В МИД Польши решили уволить всех выпускников российского университета - СМИ

В министерстве также приняли решение о снижении проходного балла при выполнении теста для приема на работу, чтобы заменить уволенных сотрудников даже ценой снижения их квалификации.

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил о решении руководства ведомства об увольнении всех сотрудников, окончивших московский университет МГИМО.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на источники. Как сообщается, Яцек Чапутович прощается с «старыми» сотрудниками - в основном выпускниками московского университета МГИМО, - и будет принимать новых сотрудников даже ценой снижения навыков.

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В министерстве также приняли решение о снижении проходного балла при выполнении теста для приема на работу, чтобы заменить уволенных сотрудников даже ценой снижения их квалификации.

В самом министерстве подтвердили, что входной балл при выполнении испытательного задания был снижен, однако причиной этого назвали усложнение самого задания.