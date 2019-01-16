цей матеріал доступний українською

США начнут выход из "ракетного договора" 2 февраля

19:03, 16 января 2019
Мир
549 0
США начнут выход из ДРСМД 2 февраля / фото УНИАН

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон начнет процесс выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля.

Она отметила, что консультации России и США в Женеве не помогли разрешить ситуацию. Об этом сообщает Reuters.

Процесс выхода США из договора составит полгода. 

Читайте такжеУ России есть последний шанс вернуться к выполнению ракетного договора - Столтенберг

Накануне Томпсон назвала встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковим относительно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разочаровывающей.

Ранее Трамп уже объявил о разрыве договора о ликвидации ракет с Россией. По мнению Вашингтона, заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новейших ракетно-ядерных систем свидетельствуют о нарушении Россией договора о сокращении ракет средней и малой дальности. Некоторые объявленные Путиным разработки стали новой информацией для американской стороны, за остальными велось наблюдение в течение определенного времени.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Россия#ракетный договор