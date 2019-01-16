США начнут выход из "ракетного договора" 2 февраля

Процесс выхода Соединенных Штатов из договора составит около полугода.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон начнет процесс выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля.

Она отметила, что консультации России и США в Женеве не помогли разрешить ситуацию. Об этом сообщает Reuters.

Процесс выхода США из договора составит полгода.

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Накануне Томпсон назвала встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковим относительно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разочаровывающей.

Ранее Трамп уже объявил о разрыве договора о ликвидации ракет с Россией. По мнению Вашингтона, заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новейших ракетно-ядерных систем свидетельствуют о нарушении Россией договора о сокращении ракет средней и малой дальности. Некоторые объявленные Путиным разработки стали новой информацией для американской стороны, за остальными велось наблюдение в течение определенного времени.