Денисова требует, чтобы РФ направила раненых украинских моряков в нейтральную страну

Кроме того, украинский омбудсмен призвала страны ЕС усилить давление на российские власти с целью соблюдения ею норм международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных моряков.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова требует от РФ направить трех раненых военнопленных моряков в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медицинской помощи.

Соответствующее заявление в адрес руководства дипломатических представительств государств-членов Европейского Союза опубликовано на странице Денисовой в Facebook.

Омбудсмен раз подчеркнула, что переход Керченского пролива украинскими судами осуществлялся с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, однако со стороны Российской Федерации произошло откровенное вооруженное нападение на украинские военные суда, что стало очередным актом вооруженной агрессии против Украины.

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"Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 24 украинских моряка имеют статус военнопленных. Это признает большинство цивилизованных стран мира. Несмотря на это, всем морякам в январе 2019 года продлен срок содержания под стражей на 3 месяца. Кроме того, одним из главных вопросов остается состояние раненых моряков. Ни я, ни адвокаты до сих пор не получили никакой подтвержденной медицинскими справками официальной информации о том, какие именно ранения были получены, как осуществлялось лечение и как чувствуют себя ребята. По информации адвоката Сергея Бадамшина, который лично видел Василия Сороку 22 января, моряк нуждается в срочной медицинской помощи. Функции руки не восстановлены, пальцы не сгибаются, отек не сходит, а в самой руке остались обломки", - говорится в заявлении.

Кроме того, по словам Денисовой, координатор группы адвокатов Николай Полозов располагает информацией, что раненых моряков Андрея Артеменко и Андрея Эйдера готовят к перемещению из медицинского блока СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Лефортово», где отсутствуют возможности для оказания медицинской помощи, хотя их лечение и реабилитация должны продолжаться.

"Призываю страны ЕС усилить давление на российские власти с целью соблюдения ею норм международного гуманитарного права. Настаиваю не только на сохранении, но и на дальнейшем усилении соответствующих санкций. В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну для предоставления им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года. Настаиваю на освобождении украинских военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ с учетом основополагающих принципов, которые заложены в Женевской конвенции", - заявила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 и 16 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста для 21 украинского военнопленного моряка до 24 апреля, для трех раненых моряков - до 26 апреля.

18 января адвокаты в полном объеме обжаловали все решения о продлении ареста, все жалобы поданы в установленный российским законодательством трехдневный срок.