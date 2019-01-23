Состояние здоровья политзаключенного Бекирова резко ухудшилось - Чубаров

18 января после нескольких дней в больнице, где Бекиров должен был пройти обследование, его вернули в СИЗО, хотя медицинское обследование должно длиться две недели.

Состояние здоровья незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова резко ухудшилось.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"По полученным нами данным из Крыма, состояние Эдема Бекирова резко ухудшилось. Связался с уполномоченным по правам человека в Республике Крым Людмилой Лубиной. Сообщил о критическом состоянии здоровья Эдема Бекирова, которого незаконно арестованы и брошены в Симферопольский СИЗО, призвал ее срочно посетить Эдема. Пообещала сделать", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе.

Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Ему недавно сделали сложную операцию на сердце, но не оказывают медицинской помощи. Также Бекирову ампутировали ногу.

13 декабря так называемый "суд" в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

15 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Бекирова вывезли в симферопольской больнице имени Семашко на медицинское обследование.

18 января стало известно, что Бекирова вернули в СИЗО, хотя его обследование должно длиться две недели.