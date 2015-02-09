Псаки допускает предоставление Украине оружия оборонительного характера

Такое мнение высказала пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки в интервью DW.DE. По ее словам, защита суверенитета Украины - это "цель" США, так же, как и Германии и Франции. Однако решение относительно того, какую именно дополнительную помощь Вашингтон предоставит Украине еще не принято, отметила она. "Дискуссия относительно предоставления Украине оружия для защиты является частью большой дискуссии, в которой принимают участие все заинтересованные стороны. Общая цель - сохранение дипломатическими средствами суверенитета Украины и ее территориальной целостности", - добавила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

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При этом Джен Псаки подчеркнула, что противоречий между Вашингтоном и его европейскими союзниками относительно того, как реагировать на события в Украине, нет. Речь, по ее словам, идет о стремлении выработать общую позицию. Так было в вопросе санкций против России, и так происходит в вопросе предоставления помощи Украине и достижения дипломатического решения конфликта, отметила пресс-секретарь Госдепартамента США.

Никто не стремится к военному решению украинского кризиса, и никто не хочет провоцировать войну с Россией, подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства. "Никто не хочет нагнетания напряжения, мы хотим это напряжение снять. Наша цель - изменить поведение России", - заявила спикер. На вопрос, считают ли США Россию страной-агрессором, так же, как Верховная Рада Украины, Джен Псаки отметила, что Белый дом не пытается навешивать ярлыки. При этом в Вашингтоне действия России в Украине считают "агрессивными" и "незаконными", добавила она.