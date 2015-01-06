Псаки: Без прогресса на Донбассе санкции против России останутся

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки в понедельник, 5 января, передает Радио Свобода.

«Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что санкции против России будут сняты в случае прогресса с установлением мира на Донбассе. Такой была наша позиция с самого начала, как и позиция наших партнеров по ЕС и других партнеров. Если Россия и сепаратисты выполнят взятые на себя обязательства в Минске, мы можем снять определенные санкции. Но не может быть их отмена пока не будет достигнут реальный прогресс», - подчеркнула Псаки.

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5 января президент Франции Франсуа Олланд заявил в интервью France Inter radio, что санкции Запада против России могут быть сняты в случае прогресса в урегулировании кризиса на востоке Украины.

«Если будет прогресс, они должны быть сняты. Если же прогресса не будет, санкции останутся», - сказал Олланд.