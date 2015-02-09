Генерал Кларк считает, что Путина можно остановить тремя путями

Такое мнение высказал бывший командующий силами НАТО в Косово, генерал армии США в отставке Уэсли Кларк в интервью ТСН. По его словам, договориться с президентом России Владимиром Путиным можно благодаря трем составляющим.

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В частности, речь идет о сопротивлении украинцев военной агрессии РФ. "Это то, что действительно шокировало Путина, потому что он когда-то уже говорил, что Украина - ненастоящее государство и он думал, что украинцы не окажут ему сопротивления, или по крайней мере не будут сопротивляться и не сражаться с ним так упорно и жестко, как они это делают уже почти год. И вот это то, чем он был действительно удивлен", - убежден Уэсли Кларк.

При этом он добавляет, что вторым рычагом воздействия на агрессивную политику России является дипломатическое давление. "И я думаю, что один из наиболее значимых путей воздействия - экономические санкции. И эти санкции уже кусаются, они уже сделали ему (Путину, - Авт.) больно. Они еще не такие болезненные, не так сильно его калечат, как хотелось бы, но они подействуют, более того, если их еще немножко затянуть, можно получить несколько выгодных вещей. И то, в чем Владимир Путин ошибается, так это в том, что Запад побоится затягивать пояс из-за определенного недостатка решительности, и еще из-за решения некоторых западных стран. Но вот здесь Путин сильно ошибается, потому что западные компании ответственны за свои решения и таки ужесточат санкции. Если это будет необходимо", - отмечает бывший командующий силами НАТО в Косово.

При этом Уэсли Кларк заявил, что на политику российского президента повлияет и международная поддержка, которая позволит Украине защититься от внешней агрессии. "Может идти речь о тренингах, речь может идти о поставках каких-то необходимых составляющих, и третье и не последнее - моральная поддержка. От США Украина имеет очень сильного друга и очень сильную всестороннюю поддержку. От Европы, конечно, тоже. От Германии, например. Но сейчас я говорю еще и об уважении к украинской независимости, к ее суверенности, это если речь идет об отношении к Крыму. Но вот что действительно может переломить ситуацию, так это то, что украинский народ просто не хочет быть частью России, они хотят быть независимыми. И пока это будет оставаться видением украинского народа своего будущего, в конце концов, Украина выиграет", - отметил он.