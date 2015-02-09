Генерал США рассказал о сильных и слабых сторонах армии России

Об этом заявил в интервью ТСН высказал бывший командующий силами НАТО в Косово, генерал армии США в отставке Уэсли Кларк.

По его мнению, прежде всего речь идет о несостоятельности россиян в боях, а также их не очень хорошей натренированности. При этом, Кларк добавляет, что ВС РФ имеют и сильные стороны.

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"У них действительно хорошее базовое снаряжение, они хорошо адаптируются и ориентируются в Восточной Украине. Хотя то, что мы видим сейчас, демонстрирует несработанность и то, что они на самом деле не настолько хорошо тренированы. У них неплохое и современное оружие, оно легче. Они умело интегрируют в свои собственные разработки западные компоненты, то есть, их приборы ночного видения, те, что они используют сейчас, они в оригинале пришли с Запада. Так же, как и танк Т-90", - добавляет он.

Американский военный также считает, что российские военные не столь убедительно воюют, а украинские позиции в отношении россиян в любом случае более удачные.

"И они как раз годятся для того, чтобы попадать в самые мягкие места", - отметил Кларк.